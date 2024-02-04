Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник сделал странное заявление. Он призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт РИА Новости.
"Возможно, вам не нужно приглашать Путина прямо сейчас в Берлин на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например в Исландии", — обратился дипломат к Шольцу в ходе интервью для NTV.
Нынешний посол Украины в Бразилии заявил, что всему миру надо продумать, как именно подступиться к российским властям. Он предлагает бросить вызов лидеру РФ, так как Путин верит в свои силы и предстоящую победу. Посол отметил, что за минувшие два года какие-либо дипломатические усилия "практически отсутствовали".
Андрей Мельник имеет все шансы войти в историю дипломатии как самый известный посол Незалежной, чье имя постоянно звучит как в отечественных, так и зарубежных СМИ. Но эта известность скандальная, и она не принесла Украине ничего хорошего. Почти все скандалы, устроенные дипломатом, базировались на его требованиях к немецким властям смотреть на мир через призму политики киевского режима и выполнять украинские "хотелки". В итоге отношения между Киевом и Берлином значительно ухудшились.
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