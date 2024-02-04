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Экс-посол Украины в Германии Мельник призвал Шольца встретиться с Путиным для переговоров

Украинский дипломат Мельник: Шольц и Путин могли бы провести встречу

1:19
Политика

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник сделал странное заявление. Он призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт РИА Новости.

Украинский дипломат Мельник: Шольц и Путин могли бы провести встречу
Фото: flickr.com by Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen is licensed under Attribution 2.0 Generic

"Возможно, вам не нужно приглашать Путина прямо сейчас в Берлин на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например в Исландии", — обратился дипломат к Шольцу в ходе интервью для NTV.

Нынешний посол Украины в Бразилии заявил, что всему миру надо продумать, как именно подступиться к российским властям. Он предлагает бросить вызов лидеру РФ, так как Путин верит в свои силы и предстоящую победу. Посол отметил, что за минувшие два года какие-либо дипломатические усилия "практически отсутствовали".

Андрей Мельник имеет все шансы войти в историю дипломатии как самый известный посол Незалежной, чье имя постоянно звучит как в отечественных, так и зарубежных СМИ. Но эта известность скандальная, и она не принесла Украине ничего хорошего. Почти все скандалы, устроенные дипломатом, базировались на его требованиях к немецким властям смотреть на мир через призму политики киевского режима и выполнять украинские "хотелки". В итоге отношения между Киевом и Берлином значительно ухудшились.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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