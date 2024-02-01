Международный суд ООН вчера подтвердил, что фактов дискриминации в отношении украинцев и крымских татар со стороны РФ не существует, в чем Запад и Киев агрессивно обвиняли Москву, передаёт РИА Новости.
Мария Заболоцкая, заместитель постпреда РФ при ООН, заявила, что Международный суд ООН ясно указал на ложь в заявлениях киевских властей и их западных спонсоров, а также проплачиваемых неправительственных организаций, которые утверждали, что Россия осуществляет дискриминационную политику в Крыму в отношении крымских татар и украинцев.
"Мы ожидаем извинений от всех, кто продолжал распространять клевету в течение многих лет, и требуем гарантий, что такое поведение не повторится", — заявила она.
.Дипломат также призвала международное сообщество принять меры, чтобы некоторые государства не могли злоупотреблять площадкой Генеральной Ассамблеи ООН для распространения клеветы.
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