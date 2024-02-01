Россия ожидает извинений от тех, кто обвинял нашу страну в дискриминации по национальному признаку

Постпредство: Москва ждет извинений после решения суда ООН по Украине

0:13 Your browser does not support the audio element. Политика

Международный суд ООН вчера подтвердил, что фактов дискриминации в отношении украинцев и крымских татар со стороны РФ не существует, в чем Запад и Киев агрессивно обвиняли Москву, передаёт РИА Новости.

Фото: Hypergio. Собственная работа, CC BY-SA 4.0,

Мария Заболоцкая, заместитель постпреда РФ при ООН, заявила, что Международный суд ООН ясно указал на ложь в заявлениях киевских властей и их западных спонсоров, а также проплачиваемых неправительственных организаций, которые утверждали, что Россия осуществляет дискриминационную политику в Крыму в отношении крымских татар и украинцев.

"Мы ожидаем извинений от всех, кто продолжал распространять клевету в течение многих лет, и требуем гарантий, что такое поведение не повторится", — заявила она.

.Дипломат также призвала международное сообщество принять меры, чтобы некоторые государства не могли злоупотреблять площадкой Генеральной Ассамблеи ООН для распространения клеветы.