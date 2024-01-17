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В Госдуме оценили идею переноса столицы РФ в Иркутск: это полушутка, полуфантазия

Депутат Лысков назвал идею переноса столицы РФ в Иркутск невозможной: такого никогда не будет

1:55
Политика

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысков в разговоре с Pravda.Ru отреагировал на идею перенести столицу России из Москвы в Иркутск, предложенную историком Афанасием Николаевым.

Депутат Лысков назвал идею переноса столицы РФ в Иркутск невозможной: такого никогда не будет
Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0

По мнению Лыскова, перенос столицы в другой город невозможен сразу по нескольким причинам, прежде всего техническим и финансовым.

"Федеральная власть, которая находится в Москве, имеет возможность оперативно контактировать с необходимыми министерствами, ведомствами, персонами и так далее. То есть чисто физически расстояния в Москве для законодателей и исполнительной власти достаточно небольшие. Здесь находится центр управления, в том числе имеется в виду не только управление политическое, но и управление военное, техническое и так далее", — напомнил Лысков.

Депутат пояснил, что в Москве давным-давно находятся серьёзные встроенные и отлаженные каналы связи. И если российская столица с исполнительной и законодательной властью теоретически переедет в другой регион, это будет сопряжено просто с невероятными космическими затратами, которые российский бюджет просто не имеет.

Лысков заверил, что на перевод всех ведомств из Москвы в другой город нужны "невероятные суммы", которыми бюджет российский просто не располагает.

"Поэтому идея о переносе столицы РФ на уровне полушутки, полуфантазии может звучать. Но никакого логического реального продолжения в жизни иметь, конечно, просто не может", — уверен Лысков.

Ранее историк Николаев сообщил, что необходимо перенести столицу России в Иркутск. Учёный полагает, это нужно сделать для обеспечения безопасности первых лиц государства, и уделения должного внимания развитию азиатской части страны, а не только европейской.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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