Президента США Джо Байдена испугали последствия провала на Украине. Соответствующее заявление сделал на YouTube-канала Dialogue Works американский эксперт экономики Ричард Вольф.
Он отметил, что продолжение работы Байдена, Блинкена, Джейка Салливана, а также других советников в настоящее время под вопросом.
"Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом", — сказал он.
Ранее сообщалось о том, что в Китае не ослабевает внимание к теме возможной конфискации замороженных российских активов на Западе. Собственно, это вполне объяснимо — ведь если дело и в самом деле до того дойдёт, то будет создан прецедент. И ни одно государство в мире не будет уверено, что его вложения в казначейские облигации, ценные бумаги и вклады в западных банках в безопасности.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.