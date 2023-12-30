В США заявили о том, что Байден напуган из-за провала на Украине

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Президента США Джо Байдена испугали последствия провала на Украине. Соответствующее заявление сделал на YouTube-канала Dialogue Works американский эксперт экономики Ричард Вольф.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Он отметил, что продолжение работы Байдена, Блинкена, Джейка Салливана, а также других советников в настоящее время под вопросом.

"Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом", — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что в Китае не ослабевает внимание к теме возможной конфискации замороженных российских активов на Западе. Собственно, это вполне объяснимо — ведь если дело и в самом деле до того дойдёт, то будет создан прецедент. И ни одно государство в мире не будет уверено, что его вложения в казначейские облигации, ценные бумаги и вклады в западных банках в безопасности.