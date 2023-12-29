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Антон Куликов

Россия сведёт счёты с Германией за её некрасивое поведение

3:06
Экономика

В Китае не ослабевает внимание к теме возможной конфискации замороженных российских активов на Западе. Собственно, это вполне объяснимо — ведь если дело и в самом деле до того дойдёт, то будет создан прецедент. И ни одно государство в мире не будет уверено, что его вложения в казначейские облигации, ценные бумаги и вклады в западных банках в безопасности.

Россия сведёт счёты с Германией за её некрасивое поведение
Фото: Pixabay.com

По мнению автора материала, размещённого на интернет-платформе NetEase, недавнее обращение немецкой прокуратуры в суд насчёт возможности конфискации 720 миллионов евро, принадлежащих России, являет собой крайне рискованную стратегию.

Этот шаг, в случае его реализации, не оставит России другого выбора, кроме как свернуть любое сотрудничество с Германией. Вернее было бы даже сказать не сотрудничество — ибо о каком сотрудничестве в нынешней ситуации вообще речь — сколько о контактах Берлина и Москвы.

Немецкое правительство предпринимает такие действия из-за опасений перед Соединёнными Штатами, говорится в материале. Этот ход противоречит интересам Германии и негативно сказывается на её репутации. Тем не менее канцлер Олаф Шольц стремится угодить своим американским партнёрам до такой степени, что готов пожертвовать интересами своей страны.

"Россия уже ответила на действия Германии и не исключает применения симметричных ответных мер", — отмечают аналитики из Китая, ссылаясь на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.

Поведение Берлина вызывает вопросы не только со стороны России, но и со стороны Китая, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

Не так давно немецкие власти охарактеризовали Китай как конкурента и системного соперника, что негативно сказалось на диалоге между Берлином и Пекином.

В материале высказывается предположение, что Россия не ограничится лишь симметричными мерами в ответ на действия Германии. И этот ответ будет более масштабным, причем неотделимым от позиции Китая.

Автор материала полагает, что Китай присоединится к России в этой реакции, у него тоже есть что предъявить Берлину. Таким образом, Шольц столкнется с давлением со стороны обеих стран, что сделает угрозы со стороны США для него менее значимыми.

Будут ли развиваться события в таком ключе, как предсказывает автор материала — вопрос открытый. Но в чём можно быть уверенным, так это в том, что США продолжат давление на своих европейских сателлитов, требуя от них поддержки в вопросе конфискации (воровства) российских активов.

К слову, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что у нашей страны есть список активов, которые могут быть изъяты у иностранцев в ответ на действия властей западных стран. По его словам, предполагалось, что такой вариант развития событий возможен, а потому и список был составлен заранее.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы китай германия олаф шольц
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