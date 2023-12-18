Newsweek: все слова Трампа об иммигрантах можно расценить как фашистские

2:25 Your browser does not support the audio element. Политика

Подражание лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру - в этом обвинили бывшего президента США Дональда Трампа. К рассмотрению приводятся высказывания Трампа о мигрантах, сообщает Newsweek.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Они отравляют кровь нашей страны. Они отравляют психиатрические учреждения и тюрьмы по всему миру. Не только в Южной Америке, не только в трех или четырёх странах, о которых мы думаем, но и во всем мире. Они приезжают в нашу страну из Африки, Азии, со всего мира", — приводит издание слова Трампа.

Аммар Мусса, официальный представитель избирательного штаба Джо Байдена на выборах 2024 года в письме также обвинил Дональда Трампа в выражении симпатии к лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Кроме того, он отметил, что Трамп цитировал российского президента Владимира Путина. Мусса заявил, что экс-президент "продемонстрировал свои образцы для подражания, повторив за Гитлером как попугай, похвалив Ким Чен Ына".

По мнению Муссы, приход к власти Трампа может быть угрозой американской организации демократии.

"Трамп не уклоняется от реализации своего плана по содержанию миллионов людей в концентрационных лагерях и продолжает лгать о том времени, когда Джо Байден обошел его более чем на 7 млн голосов три года назад", — заявил Мусса.

Таким образом, Мусса выразил мнение, что Трамп потерпит поражение на грядущих выборах.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что все слова Дональда Трампа об иммигрантах можно расценить как фашистские. В письме он осудил экс-президента США за попытку "разорвать американцев на части с помощью ненависти и жестокости".

Он заявил, что риторика о превосходстве белой расы, а также угроза несогласных с правительством можно расценить опасными нападками на права всех жителей США и на общественную безопасность.

"Это противоположно всему, за что мы выступаем как американцы", — заявил Бейтс.

Ранее сообщалось о том, что экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на действующего лидера страны Джо Байдена. Политик заявил, что такого плохого главы государства Штаты ещё не видели.