Подражание лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру - в этом обвинили бывшего президента США Дональда Трампа. К рассмотрению приводятся высказывания Трампа о мигрантах, сообщает Newsweek.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.