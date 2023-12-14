Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на действующего лидера страны Джо Байдена. Политик заявил, что такого главы государства Штаты ещё не видели.
По словам Трампа, за всё время существования государства Байден стал самым "худшим и коррумпированным" президентом.
"Джо Байден — <…> действительно худший, самый некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории Соединённых Штатов", — заявил Трамп сторонникам на митинге в штате Айова.
Трамп подчеркнул, что при Байдене резко выросли цены на энергоносители, процветает коррупция, а страна оказалась стянута в многочисленные конфликты.
Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.