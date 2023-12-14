Трамп: Байден худший и самый коррумпированный президент США

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Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на действующего лидера страны Джо Байдена. Политик заявил, что такого главы государства Штаты ещё не видели.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам Трампа, за всё время существования государства Байден стал самым "худшим и коррумпированным" президентом.

"Джо Байден — <…> действительно худший, самый некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории Соединённых Штатов", — заявил Трамп сторонникам на митинге в штате Айова.

Трамп подчеркнул, что при Байдене резко выросли цены на энергоносители, процветает коррупция, а страна оказалась стянута в многочисленные конфликты.