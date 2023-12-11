Президент России Владимир Путин успешно "занял место" Вашингтона на Ближнем Востоке, что показал недавний визит лидера в Саудовскую Аравия, заявил хорватский обозреватель Антун Роша. По мнению аналитика, текущие договорённости Москвы с саудитами могут стать причиной провала главы США Джо Байдена на выборах.
Очередные договорённости Москвы и Эр-Рияда в деле снижения добычи нефти приведёт к изменениям на рынке чёрного золота, к тому, чего не смог добиться Байден своим провальным визитом на Ближний Восток.
"Источники на нефтяном рынке отметили, что <…> акцент, сделанный Кремлём и Эр-Риядом на "поддержке" плана по сокращению добычи, выглядит как сигнал странам ОПЕК+, которые так и не сократили добычу или сократили её в недостаточной мере", — пишет Роша в колонке для Advance.
Как подчеркнул обозреватель, Байден не смог убедить саудитов нарастить добычу нефти, чтобы снизить цены на чёрное золото, и Вашингтон ему этого "не простит".
По мнению Роша, сейчас американские политики постараются "сделать всё", чтобы вернуть в кресло президента Дональда Трампа для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.