Раскрыт метод дезинфекции журналистов перед "Итогами года" Путина

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Длинная очередь журналистов выстроилась в Гостиный двор, где сегодня президент России Владимир Путин подведёт "Итоги года", передаёт ТАСС с места событий.

Фото: Reuters

Все участники мероприятия проходят через специальную дезинфицирующую рамку с ионами серебра. Кроме того, им меряют температуру, предлагают надеть медицинские маски и обработать руки санитайзером.

Схожие санитарно-карантинные меры были на прошлой пресс-конференции главы государства в 2021 году, напоминает агентство.

Прямая линия и большая пресс-конференция президента Путина, совмещённые в этом году в "Итоги года", начнётся в 12 часов. С утра в Гостином дворе собралось уже много представителей СМИ. В ожидании они могут позавтракать в буфете — там дают чай, кофе, пирожки, бутерброды и др.