Длинная очередь журналистов выстроилась в Гостиный двор, где сегодня президент России Владимир Путин подведёт "Итоги года", передаёт ТАСС с места событий.
Все участники мероприятия проходят через специальную дезинфицирующую рамку с ионами серебра. Кроме того, им меряют температуру, предлагают надеть медицинские маски и обработать руки санитайзером.
Схожие санитарно-карантинные меры были на прошлой пресс-конференции главы государства в 2021 году, напоминает агентство.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента Путина, совмещённые в этом году в "Итоги года", начнётся в 12 часов. С утра в Гостином дворе собралось уже много представителей СМИ. В ожидании они могут позавтракать в буфете — там дают чай, кофе, пирожки, бутерброды и др.
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