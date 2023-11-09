"Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным совместят с его традиционной большой пресс-конференцией, сообщил в четверг Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, мероприятие состоится в этом году, дата его проведения уже определена. "Своевременно сообщим", — пообещал Песков.
С 2001 года "Прямую линию" с президентом России обычно проводили в июне, а большую пресс-конференцию — в декабре. В 2020 году они прошли в декабре, в 2022-м ни то, ни другое не проводилось.
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