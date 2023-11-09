"Прямая линия" с Путиным в этом году пройдёт в совмещённом формате

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

"Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным совместят с его традиционной большой пресс-конференцией, сообщил в четверг Дмитрий Песков.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

По словам пресс-секретаря главы государства, мероприятие состоится в этом году, дата его проведения уже определена. "Своевременно сообщим", — пообещал Песков.

С 2001 года "Прямую линию" с президентом России обычно проводили в июне, а большую пресс-конференцию — в декабре. В 2020 году они прошли в декабре, в 2022-м ни то, ни другое не проводилось.