The Telegraph: близкая победа России на Украине вызывает опасения в Европе

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

В Европе появились опасения, связанные с протеканием конфликта на Украине. Об этом сообщает автор The Telegraph Кон Кафлин.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

По его словам, такой сценарий будет проблемой для стран НАТО, потому что он приведёт к проблемам в способности альянса противостоять России с учётом всей поддержки, которую альянс давал Украине.

Обозреватель также подчеркнул, что ВСУ не могут совершить прорыв в контрнаступлении, поэтому все заявления президента Украины Владимира Зеленского не могут рассматриваться с оптимистичной стороны.

Нарратив ВСУ может перейти к обвинениям с обоих сторон из-за отказа Запада предоставить Украине необходимый объём вооружения.

Ранее сообщалось, что Госдеп назвал Иран и КНР среди стран, которые против помощи Украине.