В Европе появились опасения, связанные с протеканием конфликта на Украине. Об этом сообщает автор The Telegraph Кон Кафлин.
По его словам, такой сценарий будет проблемой для стран НАТО, потому что он приведёт к проблемам в способности альянса противостоять России с учётом всей поддержки, которую альянс давал Украине.
Обозреватель также подчеркнул, что ВСУ не могут совершить прорыв в контрнаступлении, поэтому все заявления президента Украины Владимира Зеленского не могут рассматриваться с оптимистичной стороны.
Нарратив ВСУ может перейти к обвинениям с обоих сторон из-за отказа Запада предоставить Украине необходимый объём вооружения.
Ранее сообщалось, что Госдеп назвал Иран и КНР среди стран, которые против помощи Украине.
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