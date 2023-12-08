Госдеп назвал страны, которые против помощи Украине

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

В прекращении американской помощи Украине заинтересованы Россия, Иран и Китай, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

На совместном брифинге с британским коллегой Дэвидом Кэмероном глава Госдепа назвал дополнительное финансирование помощи Украине "важным моментом".

"Он важен, потому что есть те, кто хочет, чтобы этого не произошло. Те, кто хочет, чтобы выделение помощи не продвигалось дальше, сидят в Москве, сидят в Тегеране, они сидят в Пекине", — пояснил Блинкен.

Он предупредил, что если не помогать Незалежной, есть риск переноса "российской агрессии" на страны НАТО.

"Именно поэтому дополнительное выделение средств, которое сейчас рассматривается Конгрессом США, столь необходимо и так срочно", — заключил дипломат.

Тем временем Сенат заблокировал выделение более 100 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, что привело в ярость запрашивавшего их президента Джо Байдена.