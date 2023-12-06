Бывший глава МИД Китая Цинь Ган, летом отстранённый от своей должности, умер в результате пыток или суицида в военном госпитале Пекина. Известно, что в этом медицинском заведении лечатся высшие должностные лица Китая. Информация приводится в издании Politico.
Также сообщается, что ранее в военном госпитале Пекина многих политиков арестовали, после они исчезли или были доведены до самоубийства.
Известно, что Цинь Ган исчез после встречи с коллегой из Шри-Ланки Мохамедом Али и заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.
В СМИ также есть информация о том, что Руденко отправился в Китай для того, чтобы обсудить с Си Цзиньпином вопрос о компроментации главы МИД спецслужбами Запада.
Ранее мы сообщали о том, что в Китае ввели поголовную проверку детей на ОРВИ. Министерство образования КНР приказало ввести систему эпидемиологического мониторинга в школах и детских садах, включающую утренние и дневные медосмотры.
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