Пропавший после встречи с замминистром иностранных дел экс-глава МИД Китая мог умереть от пыток

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший глава МИД Китая Цинь Ган, летом отстранённый от своей должности, умер в результате пыток или суицида в военном госпитале Пекина. Известно, что в этом медицинском заведении лечатся высшие должностные лица Китая. Информация приводится в издании Politico.

Также сообщается, что ранее в военном госпитале Пекина многих политиков арестовали, после они исчезли или были доведены до самоубийства.

Известно, что Цинь Ган исчез после встречи с коллегой из Шри-Ланки Мохамедом Али и заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

В СМИ также есть информация о том, что Руденко отправился в Китай для того, чтобы обсудить с Си Цзиньпином вопрос о компроментации главы МИД спецслужбами Запада.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае ввели поголовную проверку детей на ОРВИ. Министерство образования КНР приказало ввести систему эпидемиологического мониторинга в школах и детских садах, включающую утренние и дневные медосмотры.