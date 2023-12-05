DE: Британия может заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Британские дипломаты могут повлиять на решение украинских властей сесть за стол переговоров с Москвой. Об этом сообщает издание Daily Express.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

В материале говорится, что контрнаступление Украины, как ранее предполагалось в Киеве, не завершилось успехом. В Британии считают, что провал долгого контрнаступления ставит под сомнение возможность продолжить действовать на фронте. Авторы публикации ссылаются на общее мнение, присутствующее в дипломатических кругах Британии.

"Поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров", — говорится в публикации.

В Daily Express также заявили, что внутри страны растёт давление на президента Украины Владимира Зеленского, также всё чаще замечается критика его политического курса внутри Украины.

Ранее мы сообщали, ссылаясь на украинские источники, о том, что команда Владимира Зеленского опасается, что отставка Валерия Залужного придаст ему политического веса.