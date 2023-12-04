Обнародованы сомнения команды Зеленского насчёт Залужного

Команда Владимира Зеленского опасается, что отставка Валерия Залужного придаст ему политического веса, пишет в понедельник "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе украинского президента.

Фото: Пресс-служба президента Украины

По сведениям издания, активность главкома во время недавнего визита в Киев шефа Пентагона Ллойда Остина вполне способна "перевести вопрос его отставки из гипотетической плоскости в практическую". Однако значительная часть президентской команды против этого.

Прежде всего, его банально некем заменить. Наиболее подходящий кандидат — командующий сухопутными войсками генерал Александр Сырский — не пользуется популярностью из-за его "тяжёлого амплуа командира, который не считается с потерями".

"Но главная проблема — что потенциальное повышение Сырского не сможет перекрыть восход новой суперзвезды украинской политики, которой неизбежно станет Залужный прямо в момент отставки", — считает "УП".

Конфликт между Зеленским и Залужным, активно освещающийся рядом СМИ, зиждется на потенциальных политических амбициях полководца. Он пользуется доверием украинцев и уже сейчас по данным соцопросов обошёл президента по уровню поддержки.