Команда Владимира Зеленского опасается, что отставка Валерия Залужного придаст ему политического веса, пишет в понедельник "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе украинского президента.
По сведениям издания, активность главкома во время недавнего визита в Киев шефа Пентагона Ллойда Остина вполне способна "перевести вопрос его отставки из гипотетической плоскости в практическую". Однако значительная часть президентской команды против этого.
Прежде всего, его банально некем заменить. Наиболее подходящий кандидат — командующий сухопутными войсками генерал Александр Сырский — не пользуется популярностью из-за его "тяжёлого амплуа командира, который не считается с потерями".
"Но главная проблема — что потенциальное повышение Сырского не сможет перекрыть восход новой суперзвезды украинской политики, которой неизбежно станет Залужный прямо в момент отставки", — считает "УП".
Конфликт между Зеленским и Залужным, активно освещающийся рядом СМИ, зиждется на потенциальных политических амбициях полководца. Он пользуется доверием украинцев и уже сейчас по данным соцопросов обошёл президента по уровню поддержки.
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