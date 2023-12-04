Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Словацкий премьер заявил об окончании поставок оружия Киеву
Снайпер из бригады «Невский» отстрелил руку пулеметчику ВСУ с расстояния в 1690 метров
Почему выходят не блины, а какая-то гадость
Онколог Евстратов назвал признаки злокачественных родинок
Times: Великобритания могла передать ВСУ новые ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
В Бугульме врачи подрались во время операции
WP: украинские военные чиновники признают, что конфликт зашёл в тупик
Ереван не будет проводить судебный иск против Москвы по вопросу поставок оружия

Вопрос отставки Залужного из гипотезы обретает реальные очертания

0:53
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский может уволить главнокомандующего боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Причём, подобные гипотезы в последнее время всё сильнее приобретают реальные очертания. Об этом сообщает "Украинская правда".

Вопрос отставки Залужного из гипотезы обретает реальные очертания
Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Отмечается, что причина увольнения — в откровенных разговорах Залужного с западными партнёрами.

"Зная эмоциональность Зеленского, можно предположить, что такая чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с партнёрами может перевести вопрос его отставки из чисто гипотетической плоскости в практическую", — пояснили авторы материала.

Прежде сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский устанавливает контакты с некоторыми командирами ВСУ в обход Залужного. В результате это создаёт проблемы в командовании армией.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё

Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.

Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Врач Вялов нашёл связь жирной пищи с раком поджелудочной железы
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
Юморист Александр Ревва объявился в Москве: держался от других обособленно
Медики предупредили, кому употребление кофе грозит инфарктом
У иного подхода к решению демографического вопроса в РФ есть хорошие примеры Алексей Гончаров Добрая нравственность не внедряется указами: как сохранить браки? Сергей Лебедев Индейцы Эссекибо готовы вернуться в Венесуэлу из Гайаны Любовь Степушова
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Украинские танкисты в шоке от танков "Абрамс"
Водители в ужасе откручивают все лампочки с панели приборов, чтобы уйти от штрафов
Водители в ужасе откручивают все лампочки с панели приборов, чтобы уйти от штрафов
Последние материалы
Терапевт Лапа: Россияне зимой часто страдают от аллергии
Из космоса обнаружили древний водный путь, соединяющий пирамиды
Неприятный сюрприз для ВСУ: нижегородский авиационный завод «Сокол» модернизировал Миг-31
Автоэксперт Пономарёв рассказал, как легко завести машину на морозе
Врач Алендеев назвал продукты, которые помогают нормализировать давление
Генерал армии РФ Куликов: "Отрежем Украину от моря — НАТО им не светит!"
Польский генерал заявил о переходе ВС России к тактике полного уничтожения ВС Украины
Андролог Миссик: отказ от мастурбации может вредить мужскому здоровью
Граница Крыма с Украиной будет законодательно упразднена
Подолог назвала методы лечения вальгусной деформации стопы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников