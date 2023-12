Your browser does not support the audio element.

Президент Украины Владимир Зеленский может уволить главнокомандующего боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Причём, подобные гипотезы в последнее время всё сильнее приобретают реальные очертания. Об этом сообщает "Украинская правда".

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.