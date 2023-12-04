Вопрос отставки Залужного из гипотезы обретает реальные очертания

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Президент Украины Владимир Зеленский может уволить главнокомандующего боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Причём, подобные гипотезы в последнее время всё сильнее приобретают реальные очертания. Об этом сообщает "Украинская правда".

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Отмечается, что причина увольнения — в откровенных разговорах Залужного с западными партнёрами.

"Зная эмоциональность Зеленского, можно предположить, что такая чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с партнёрами может перевести вопрос его отставки из чисто гипотетической плоскости в практическую", — пояснили авторы материала.

Прежде сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский устанавливает контакты с некоторыми командирами ВСУ в обход Залужного. В результате это создаёт проблемы в командовании армией.