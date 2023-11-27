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Законопроект о лишении гражданства за преступления не нашел поддержки в Правительстве

1:21
Политика

Правительство России не поддержало законопроект о лишении гражданства при рождении. В предложении рассматривалась возможность лишения гражданства за совершение преступлений и действий, угрожающих национальной безопасности (например, за дискредитацию вооруженных сил страны).

Законопроект о лишении гражданства за преступления не нашел поддержки в Правительстве
Фото: samddn.ru

В июле 2023 года с такой законотворческой инициативой выступила группа сенаторов. После высказанных замечаний со стороны главы профильного комитета Совета Федерации Андрея Клишаса, у законодательной новации остался только один автор — сенатор от Крыма и председатель общественной организации Русская община Крыма — Сергей Цеков.

В ответе Правительства на документ отмечается, что гражданство представляет собой устойчивую юридическую связь человека с государством. Одновременно в документе подчеркивается, что законодатель четко разграничил процедуру прекращения гражданства для тех, кто получил его по рождению, и для лиц, принятых в гражданство. Поэтому институт прекращения гражданства не по собственному желанию, а вследствие вины, "справедливо применим только к второй группе лиц" и связан с совершением ими одного из перечисленных в законе преступлений или предоставлением поддельных документов и ложных сведений.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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