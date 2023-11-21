В Чехии депутат от консервативного движения TOP 09 заявил о создании группы по национализации российских активов

1:57 Your browser does not support the audio element. Политика

О создании группы стало известно со слов Ондржея Коларжа, представляющего консервативное движение TOP 09. Группа будет разрабатывать проект о национализации замороженной российской собственности в стране.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

"Я собрал депутатскую группу, которая ведет работу над законопроектом, направленным на национализацию российской собственности", — приводит слова Коларжа круглосуточный новостной канал Чешского телевидения ЧТ24.

В парламенте Чехии сообщили, что инициатива Ондржея Коларжа на рассмотрение депутатов пока не поступала.

Ранее правительство Чешской Республики решило заморозить российскую государственную собственность и включило ФГУП "Госзагрансобственность" (компания по управлению активами РФ за рубежом) в национальный санкционный список. Национализация может коснуться российского культурного центра в Праге и бывших консульских учреждений в Брно и Карловых Варах. Известно, что какая-то часть недвижимости РФ в Чехии уже опломбирована.

Решение о заморозке в РФ сочли противозаконным с точки зрения международного права. Об этом высказывались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая добавила, что санкции против Госзагрансобственности не останутся без ответа.

TOP 09 основана членами Христианско-демократического союза. Партия позиционирует себя в качестве демократической, правоцентристской, проевропейской и либерально-консервативной и выступает за сокращение бюджетного дефицита, уменьшение финансирования государственного аппарата, а также за реформу в области социального обеспечения и здравоохранения. TOP 09 входит в правящую коалицию и имеет 14 мандатов в нижней палате парламента.