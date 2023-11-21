Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-гендиректора "Зимней вишни" досрочно выпустили на свободу
Раскрыты подробности убийства 14-летней девушки и её мамы в Екатеринбурге: школьник готовился заранее
Суд выпустил на свободу экс-гендиректора "Зимней Вишни" Надежду Судденок
РСА выступили против отмены проверки ОСАГО при регистрации авто
Мирошник: ВСУ прикрываются медицинскими и соцучреждениями, размещая в них штабы
RSNA: количество висцерального жира в среднем возрасте влияет на риск деменции
Гастроэнтеролог Садыков объяснил, почему нужно пить теплую воду по утрам
Ученые доказали: гаджеты делают человека глупее
Египтолог рассказал о загадке, которая важнее сфинкса

В Чехии депутат от консервативного движения TOP 09 заявил о создании группы по национализации российских активов

1:57
Политика

О создании группы стало известно со слов Ондржея Коларжа, представляющего консервативное движение TOP 09. Группа будет разрабатывать проект о национализации замороженной российской собственности в стране.

В Чехии депутат от консервативного движения TOP 09 заявил о создании группы по национализации российских активов
Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

"Я собрал депутатскую группу, которая ведет работу над законопроектом, направленным на национализацию российской собственности", — приводит слова Коларжа круглосуточный новостной канал Чешского телевидения ЧТ24.

В парламенте Чехии сообщили, что инициатива Ондржея Коларжа на рассмотрение депутатов пока не поступала.

Ранее правительство Чешской Республики решило заморозить российскую государственную собственность и включило ФГУП "Госзагрансобственность" (компания по управлению активами РФ за рубежом) в национальный санкционный список. Национализация может коснуться российского культурного центра в Праге и бывших консульских учреждений в Брно и Карловых Варах. Известно, что какая-то часть недвижимости РФ в Чехии уже опломбирована.

Решение о заморозке в РФ сочли противозаконным с точки зрения международного права. Об этом высказывались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая добавила, что санкции против Госзагрансобственности не останутся без ответа.

TOP 09 основана членами Христианско-демократического союза. Партия позиционирует себя в качестве демократической, правоцентристской, проевропейской и либерально-консервативной и выступает за сокращение бюджетного дефицита, уменьшение финансирования государственного аппарата, а также за реформу в области социального обеспечения и здравоохранения. TOP 09 входит в правящую коалицию и имеет 14 мандатов в нижней палате парламента.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Военкор Сладков: события на левом берегу Днепра развиваются по "вьетнамскому варианту"
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
На выборах в Аргентине победил проект "антиМальвины" Любовь Степушова Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Последние материалы
Пограничники посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области
Пригожин выступил против песен "Агаты Кристи" из-за пропаганды наркотиков
Автоэксперт Рузанов перечислил шесть ошибок россиян при эксплуатации авто
Юрист Ситдикова рассказала, как определить перекупщика на вторичном авторынке
Ученые из Германии объяснили, к чему приводит злоупотребление сахаром
К 10-летию Евромайдана ему дали оценку в Кремле
ГИБДД устроит "облаву" на каршеринг и такси
Валерий Кипелов извинился перед поклонниками из Ульяновска за долгое отсутствие
Рэп-звезда Карди Би предупредила о крысином апокалипсисе в Нью-Йорке
ГИБДД проверит водителей каршеринга с 22 ноября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников