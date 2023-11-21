О создании группы стало известно со слов Ондржея Коларжа, представляющего консервативное движение TOP 09. Группа будет разрабатывать проект о национализации замороженной российской собственности в стране.
"Я собрал депутатскую группу, которая ведет работу над законопроектом, направленным на национализацию российской собственности", — приводит слова Коларжа круглосуточный новостной канал Чешского телевидения ЧТ24.
В парламенте Чехии сообщили, что инициатива Ондржея Коларжа на рассмотрение депутатов пока не поступала.
Ранее правительство Чешской Республики решило заморозить российскую государственную собственность и включило ФГУП "Госзагрансобственность" (компания по управлению активами РФ за рубежом) в национальный санкционный список. Национализация может коснуться российского культурного центра в Праге и бывших консульских учреждений в Брно и Карловых Варах. Известно, что какая-то часть недвижимости РФ в Чехии уже опломбирована.
Решение о заморозке в РФ сочли противозаконным с точки зрения международного права. Об этом высказывались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая добавила, что санкции против Госзагрансобственности не останутся без ответа.
TOP 09 основана членами Христианско-демократического союза. Партия позиционирует себя в качестве демократической, правоцентристской, проевропейской и либерально-консервативной и выступает за сокращение бюджетного дефицита, уменьшение финансирования государственного аппарата, а также за реформу в области социального обеспечения и здравоохранения. TOP 09 входит в правящую коалицию и имеет 14 мандатов в нижней палате парламента.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.