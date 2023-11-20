Iltalehti: Финляндия закроет 4 оставшиеся КПП на границе с РФ в ночь на среду

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Власти Финляндии собираются закрыть оставшиеся 4 контрольно-пропускных пункта на востоке страны, полностью перекрыв границу с Россией, в полночь на 22 ноября. Об этом сообщило издание Iltalehti, ссылаясь на источники в сфере иностранных дел.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Известно, что на прошлой неделе правительство Финляндии объявило, что до 18 февраля 2024 года закроет пограничные переходы "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Отмечалось, что КПП закроются с 18 ноября 2023 года и воспользоваться ими не смогут не только россияне, но и жители Финляндии.

Четыре пункта "Райа-Йоосеппи — Лотта", "Келлоселькя — Салла", "Куусамо — Суоперя" и "Вартиус — Люття" в настоящее время остаются открыты.