Пункт Обогрева на границе с Финляндией в Костомукше закрыт

1:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Закрылся пункт обогрева переселенцев, который на прошлой неделе организовали в посёлке Костомукша на российско-финляндской границе. В республиканском управлении МЧС РФ пояснили, что мигранты были организовано эвакуированы из города на автобусах.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов ранее рассказывал, что из-за приостановки работы контрольно-пропускных пунктов в Карелии поток мигрантов направился в Костомукшу, поскольку там оставался открытым один из КПП. На его месте и был создан пункт обогрева.

Пограничный пункт "Вартиус" на границе Финляндии и Карелии является сейчас одним из немногих открытых переходов, но время его работы теперь ограничено. Финские власти утверждают, что беженцы из Сирии, Ирака и Сомали проникают в страну тысячи озёр именно через этот КПП.

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо планировал посетить пограничный пункт сегодня. В связи с ухудшением ситуации с миграцией на границе с Россией финский кабинет министров решил закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке страны с 18 ноября по 18 февраля 2024 года. Оставшиеся четыре пункта пропуска, находящиеся на севере Финляндии, будут работать в специальном режиме (не круглосуточно).

В конце прошлой недели ежедневная финская газета IltaLehti сообщила, ссылаясь на собственные источники, что МВД Финляндии разрабатывает законопроекты о полном закрытии всех пунктов пропуска на границе с Россией. Эту информацию подтвердила глава МВД Финляндии Мари Рантанен в воскресном комментарии для газеты Helsingin Sanomat. В частности, Мари Рантанен сказала, что дополнительные ограничения на границе с Россией уже готовятся.