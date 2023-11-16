Мишустин сообщил о средствах на повышение зарплат бюджетникам

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Правительство

Более 5,5 миллиардов рублей дополнительно будет направлено российским правительством на повышение зарплат бюджетникам, сообщил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото: ТГ-канал правительства РФ

Он напомнил, что ранее на эти цели уже было выделено около 31 миллиарда рублей, благодаря чему удалось индексировать оплату труда работников федеральных учреждений науки, культуры, медицины и образования.

«Сегодня мы дополнительно распределим еще более 5,5 миллиардов», – заявил премьер на заседании кабмина.

По его словам, эти деньги помогут выполнить обязательства перед бюджетниками, взятые правительством во исполнение майских указов президента по поручению Владимира Путина.

«Также средства пойдут на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка», – добавил Мишустин.

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