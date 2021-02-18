"Статистическое жонглирование" российских чиновников начинает приобретать откровенно курьёзные формы. Для того, чтобы выполнить одну из целей "майских указов" Владимира Путина, из России пришлось вывезти солидное количество золота.
Итак, суть ситуации: ранее Владимир Путин отмечал, что стране нужно развивать так называемый несырьевой экспорт, то есть продавать за рубеж что-то, не относящееся к нефти, газу и "простейшему" минеральному сырью. Однако 2020 год "захлопнул" экспортно-импортные двери многих стран: возникшие из-за коронавируса проблемы поставили выполнение поручения президента под вопрос.
В казалось бы безвыходной ситуации по итогам 2020 года удалось не просто сохранить, но и нарастить несырьевой экспорт. Откуда взялись деньги?
В Российском экспортном центре (РЭЦ) для журналистов "РИА Новости" не стали уточнять, что же именно привело к такому росту. Однако сообщили: если говорить о товарах, которые помогли достичь роста, то примерно 20,8% из них можно описать словом "металлопродукция".
Оказалось, что в "металлопродукцию" включили и золото, вывоз которого (увеличенный в 2020 году в три раза) обеспечил 12 млрд долларов дополнительного дохода и позволил "нарисовать" те самые, долгожданные цифры "роста". Без этих 12 млрд несырьевой экспорт просел бы на 3,8%, или на 6 млрд долларов.
Конечно, чиновники наверняка понимают, что подобный "рост" выглядит как минимум странно. Но впереди — 2024 год, до которого надо нарастить несырьевой экспорт примерно в два раза. А значит, россиян ждут не менее интересные примеры "статистической эквилибристики".
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