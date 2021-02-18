Золотом по "майским указам": как чиновники поручение Путина выполняли

"Статистическое жонглирование" российских чиновников начинает приобретать откровенно курьёзные формы. Для того, чтобы выполнить одну из целей "майских указов" Владимира Путина, из России пришлось вывезти солидное количество золота.

Итак, суть ситуации: ранее Владимир Путин отмечал, что стране нужно развивать так называемый несырьевой экспорт, то есть продавать за рубеж что-то, не относящееся к нефти, газу и "простейшему" минеральному сырью. Однако 2020 год "захлопнул" экспортно-импортные двери многих стран: возникшие из-за коронавируса проблемы поставили выполнение поручения президента под вопрос.

В казалось бы безвыходной ситуации по итогам 2020 года удалось не просто сохранить, но и нарастить несырьевой экспорт. Откуда взялись деньги?

В Российском экспортном центре (РЭЦ) для журналистов "РИА Новости" не стали уточнять, что же именно привело к такому росту. Однако сообщили: если говорить о товарах, которые помогли достичь роста, то примерно 20,8% из них можно описать словом "металлопродукция".

Оказалось, что в "металлопродукцию" включили и золото, вывоз которого (увеличенный в 2020 году в три раза) обеспечил 12 млрд долларов дополнительного дохода и позволил "нарисовать" те самые, долгожданные цифры "роста". Без этих 12 млрд несырьевой экспорт просел бы на 3,8%, или на 6 млрд долларов.

Конечно, чиновники наверняка понимают, что подобный "рост" выглядит как минимум странно. Но впереди — 2024 год, до которого надо нарастить несырьевой экспорт примерно в два раза. А значит, россиян ждут не менее интересные примеры "статистической эквилибристики".