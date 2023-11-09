Недавняя волна антисемитских инцидентов в Германии вызвало резкую реакцию Берлина. В своем выступлении, приуроченном к годовщине нацисткого погрома "Хрустальная ночь", канцлер Олаф Шольц заявил, что не потерпит подобных ситуаций в стране.
По словам представителя правительства, он испытывает чувство стыда из-за происходящего. Чтобы подчеркнуть свою солидарность и поддержку еврейского народа, Шольц принял участие в церемонии, проведенной в синагоге. Что примечательно, она принадлежит к числу храмов, которые были разрушены нацистами во время еврейских погромов.
До этого Шольц уже выступал с призывом освободить заложников, захваченных в Израиле.
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