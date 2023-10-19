Шольц призвал военных ХАМАС освободить заложников, захваченных в Израиле

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Представители палестинского движения ХАМАС должны освободить заложников, которые были захвачены во время атаки на израильские города 7 октября. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Фото: Openverse

По его словам, освобождение похищенных людей является "важной задачей".

"Они должны быть освобождены без предварительных условий", — подчеркнул Шольц, выступая в зале парламента ФРГ.

Ранее канцлер Германии побывал в Израиле с рабочим визитом. Когда его самолёт приземлился, в Тель-Авиве объявили воздушную тревогу. Шольцу пришлось быстро покинуть борт и лечь на землю в целях безопасности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что его страна не сможет добиться быстрой победы в конфликте с ХАМАС. Этот путь будет долгим и трудным, отметил политик.