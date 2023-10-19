Представители палестинского движения ХАМАС должны освободить заложников, которые были захвачены во время атаки на израильские города 7 октября. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, освобождение похищенных людей является "важной задачей".
"Они должны быть освобождены без предварительных условий", — подчеркнул Шольц, выступая в зале парламента ФРГ.
Ранее канцлер Германии побывал в Израиле с рабочим визитом. Когда его самолёт приземлился, в Тель-Авиве объявили воздушную тревогу. Шольцу пришлось быстро покинуть борт и лечь на землю в целях безопасности.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что его страна не сможет добиться быстрой победы в конфликте с ХАМАС. Этот путь будет долгим и трудным, отметил политик.
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