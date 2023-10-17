Олаф Шольц во время воздушной тревоги в Израиле сошёл с самолёта и лёг на землю

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Канцлер Германии Олаф Шольц лёг на взлётную полосу во время воя сирены в Тель-Авиве.

Фото: openverse.org

Как только началась воздушная тревога, канцлер ФРГ Олаф Шольц, только что вошедший самолет, покинул воздушное судно вместе с другими пассажирами и лёг на взлётную полосу по соображениям безопасности.

После инцидента высокопаставленного представителя Германии отвезли к зданию аэропорта в укрытие.

По информации зарубежных СМИ, канцлер увидел несколько взрывов от работы ПВО.

После того, как опасность миновала, Шольц вылетел в Египет.

Ранее сообщалось, что Шольц, следуя традициям Джозефа Байдена, заблудился на ковровой дорожке.