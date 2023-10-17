Канцлер Германии Олаф Шольц лёг на взлётную полосу во время воя сирены в Тель-Авиве.
Как только началась воздушная тревога, канцлер ФРГ Олаф Шольц, только что вошедший самолет, покинул воздушное судно вместе с другими пассажирами и лёг на взлётную полосу по соображениям безопасности.
После инцидента высокопаставленного представителя Германии отвезли к зданию аэропорта в укрытие.
По информации зарубежных СМИ, канцлер увидел несколько взрывов от работы ПВО.
После того, как опасность миновала, Шольц вылетел в Египет.
Ранее сообщалось, что Шольц, следуя традициям Джозефа Байдена, заблудился на ковровой дорожке.
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