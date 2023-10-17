Шольц по примеру Байдена заблудился на ковровой дорожке

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц не смог самостоятельно найти выход с ковровой дорожки в ходе саммита западнобалканских стран в Тиране. Похожие инциденты не раз случались с президентом США Джо Байденом, который, в частности, умудрился заблудиться на ковровой дорожке во время визита в Палестину.

Фото: openverse.org

На видео, размещённом в соцсети Х, видно идущего по красной ковровой дорожке Шольца, который внезапно сворачивает с ней и, пытаясь понять, куда ему двигаться дальше, перелезает через ограждение.

Присутствовавшие поблизости журналисты дали понять канцлеру Германии, что он направился не туда, куда нужно. После этого Шольц снова вернулся на ковровую дорожку.

В похожей ситуации в 2022 году оказался Байден во время своего пребывания в Палестине. Тогда в ходе встречи с главой страны Махмудом Аббасом в Вифлееме Байден, идущий по красной ковровой дорожке, остановился, пытаясь понять, куда ему идти дальше. В этот момент Аббас коснулся дезориентированного в пространстве лидера США, показав, в каком направлении ему нужно двигаться дальше. После этого Байден пошёл туда, куда ему указали, однако делая это заметно медленнее, чем до этого.