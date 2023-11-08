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Совет Федерации одобрил уточнение формулировок положений закона "О выборах президента РФ"

1:43
Политика

Среди наиболее обсуждаемых поправок — ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках в воинских частях, а также допуск на заседания избиркомов лишь тех представителей СМИ, которые осуществляют свою деятельность на основании трудового договора.

Информационное агентство ТАСС приводит комментарий одного из авторов уточнений Андрея Клишаса. По словам главы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, над документом работали долго. Перед авторами стояла задача успеть подготовить проект до старта избирательной кампании по выборам главы государства. Закон "О выборах президента РФ" будет дополнен уточняющими формулировками, аналогичными тем, что вносились в весеннюю сессию в рамочный закон об основных гарантиях избирательных прав.

В соответствии с избирательным законодательством, выборы Президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Последнее слово в этом вопросе за Советом Федерации. Верхней палате парламента необходимо обнародовать дату проведения выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Несколько дней назад пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал о том, что Владимир Путин ещё не объявлял о своем выдвижении на новый срок. Данный комментарий был ответом на публикацию агентства Reuters, в котором говорилось о принятом Президентом РФ решении участвовать в выборах в марте 2024 года.

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Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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