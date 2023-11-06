Президент Российской Федерации Владимир Путин еще не делал заявлений о выдвижении на новый срок. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его заявление опубликовано в Telegram-канале РИА Kremlinpool.
Отмечается, что Песков таким образом прокомментировал сообщение Reuters о том, что российский президент уже принял окончательное решение об участии в выборах весной 2024 года. Reuters в своей публикации ссылались на собственные источники.
Согласно избирательному кодексу РФ, президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года. Решение о начале электоральной кампании принимает верхняя палата парламента.
Согласно избирательному законодательству, действующий президент РФ Владимир Путин имеет право выдвигаться на новый срок.
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