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Песков: Путин пока не заявлял об участии в выборах 2024 года

1:11
Политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин еще не делал заявлений о выдвижении на новый срок. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его заявление опубликовано в Telegram-канале РИА Kremlinpool.

Песков: Путин пока не заявлял об участии в выборах 2024 года
Фото: kremlin.ru

Отмечается, что Песков таким образом прокомментировал сообщение Reuters о том, что российский президент уже принял окончательное решение об участии в выборах весной 2024 года. Reuters в своей публикации ссылались на собственные источники.

Согласно избирательному кодексу РФ, президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года. Решение о начале электоральной кампании принимает верхняя палата парламента.

Согласно избирательному законодательству, действующий президент РФ Владимир Путин имеет право выдвигаться на новый срок.

Ранее мы сообщали о том, что журналист Джим Хайнц считает, что одним из потенциальных приемников российского лидера является мэр Москвы Сергей Собянин.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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