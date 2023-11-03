AP: Путин может не пойти на выборы президента, есть варианты с преемником

1:22 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

По мнению автора публикации Джима Хайнца, одним из потенциальных приемников российского лидера является мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

"В его пользу говорит работа на должности столичного градоначальника, которая может лечь в основу предвыборной кампании", — пишет журналист.

Ещё одним возможным кандидатом на место президента РФ журналист считает секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. В пользу его кандидатуры, подчеркнул журналист, свидетельствует схожесть взглядов с нынешним президентом.

Другим возможным вариантом, по мнению колумниста, может быть губернатор Тульской области Алексей Дюмин, которого уже несколько лет прочат в преемники Владимира Путина.

А вот Михаила Мишустина Хайнц не видит на посту президента, характеризуя его технократом. При этом автор статьи допустил вариант, что действующий глава правительства РФ может временно стать у руля страны до проведения выборов.

Также преемником президента может стать замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев, который уже занимал должность президента. Несмотря на этот пост, многие считали его второстепенным по отношению к Путину, который стал при Медведеве премьер-министром, но фактически продолжал руководить страной, написал Хайнц.