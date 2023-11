Your browser does not support the audio element.

В Генеральной ассамблее ООН всё больше стран отказываются встать на сторону Вашингтона, заявил российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, после последних голосований, Штатам придётся осознать, что такое изоляция.

Фото: openverse by de:Benutzer:Eborutta is licensed under "UN General Assembly" by de:Benutzer:Eborutta is licensed under CC BY-SA 3.0.