Сенатор Пушков: США оказались в квази-одиночестве после голосования в ГА ООН

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

В Генеральной ассамблее ООН всё больше стран отказываются встать на сторону Вашингтона, заявил российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, после последних голосований, Штатам придётся осознать, что такое изоляция.

Фото: openverse by de:Benutzer:Eborutta is licensed under "UN General Assembly" by de:Benutzer:Eborutta is licensed under CC BY-SA 3.0.

Так Пушков прокомментировал недавние голосования по вопросу отмены экономического эмбарго США в отношении Кубы. 187 стран высказались "за", тогда как Вашингтон был "против". Такая же ситуация сложилась и на встрече по вопросу прекращения огня в секторе Газа.

"В последнее время США остаются в явном меньшинстве или в квази-одиночестве при голосованиях в ООН, написал Пушков на своей странице в Сети. — А по Кубе даже Украина — единственная, кстати, воздержалась. Впрочем, проголосуй она вместе с США, оказалась бы в изоляции".

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