В Генеральной ассамблее ООН всё больше стран отказываются встать на сторону Вашингтона, заявил российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, после последних голосований, Штатам придётся осознать, что такое изоляция.
Так Пушков прокомментировал недавние голосования по вопросу отмены экономического эмбарго США в отношении Кубы. 187 стран высказались "за", тогда как Вашингтон был "против". Такая же ситуация сложилась и на встрече по вопросу прекращения огня в секторе Газа.
"В последнее время США остаются в явном меньшинстве или в квази-одиночестве при голосованиях в ООН, написал Пушков на своей странице в Сети. — А по Кубе даже Украина — единственная, кстати, воздержалась. Впрочем, проголосуй она вместе с США, оказалась бы в изоляции".
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