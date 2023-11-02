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Медведев пригрозил Польше симметричным ответом на требования о выплате репараций

1:28
Политика

"Квинтэссенцией исторической польской паранойи стала идея ее руководства о компенсации со стороны России за некие "угнетения". Так, отметил он, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик "мечтает о том, что после получения желанных Варшавой репараций с Германии размером чуть ли не в триллион евро, можно будет запросить аналогичную, а то и большую сумму с Москвы" — пишет зампред Совбеза РФ в статье.

Медведев пригрозил Польше симметричным ответом на требования о выплате репараций
Фото: Openverse by patwilson687 is licensed under CC BY 2.0

Также он напомнил, что список исторических счетов, по которым Польша должна заплатить России, достаточно обширен. Речь идет о кредитах, выдаваемых на восстановление послевоенной Польши. По словам Медведева, в России не забудут об уничтожении в 1924–1926 годах православного храма межвоенной Польши — Александро-Невского собора.

Кроме того, зампред Совета Безопасности указал, что наращивание военного потенциала Польши на Украине может привести к прямому столкновению Варшавы с Белоруссией и Россией. Территориальный вопрос остается для Польши особенно болезненным, потому что русофобские настроения в польском обществе, поддерживаемые НАТО, могут побудить ее к отправке своих войск на территорию Украины.

"В этом случае союзная группировка даст адекватный ответ для предотвращения угроз" — пишет Медведев в статье.


 

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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