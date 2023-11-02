Медведев: геополитическая корысть может толкнуть Польшу к вводу войск на Украину

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Территориальный вопрос остается для Варшавы особенно болезненным, так как русофобские настроения в польском обществе, поддерживаемые НАТО, могут побудить Польшу к отправке своих войск на территорию Украины. Украину могут использовать как элемент геополитической игры против России, считает Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ, в своей статье для "Российской газеты", сообщает РИА Новости.

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"Главным и наиболее болезненным аспектом для поляков остается территориальный вопрос… Они до сих пор воспринимают утрату восточных территорий как огромную несправедливость и нарушение исторической целостности своей страны. Однако на самом деле это связано с геополитическими интересами Варшавы. Если для поляков белорусские и украинские земли представляют историческое наследие Польши, то для Минска, Москвы и Киева они олицетворяют исторические корни общей государственности", — отмечает Медведев.

Сегодня Варшава призывает Киев отказаться от этой ключевой точки и активно стремится к укреплению отношений с Западом, а также продолжению конфликта с Россией, подчеркивает он в своей статье.

"На данный момент большинство польского общества проявляет ярко выраженные антироссийские настроения. В такой обстановке они, при поддержке союзников из НАТО, будут настаивать на внесении политических изменений в своей стране и даже на вводе войск на украинскую территорию", — предполагает зампред Совбеза.

При этом он считает возможным, что Польша может принять решение отправить свои войска на Украину с целью аннексации западноукраинских земель, возможно, даже при использовании насилия.

"Несмотря на лицемерные заявления Варшавы, польский и украинский народы никогда не были и не станут братскими. Польские элиты смотрят на обычных украинцев как на менее значимых людей, и это является частью внутрипольского интеллектуального консенсуса. Пример использования Польшей войск Петлюры в 1920 году ещё раз подтверждает, что Украина для Польши всегда была всего лишь инструментом в ее геополитической игре против России", — заключает Медведев.