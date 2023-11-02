МИД России выразило готовность провести встречу с главами МИД Азербайджана и Армении

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия готова организовать в Москве встречу глав МИД трех стран. Речь идет о России, Азербайджане и Армении. Соответствующее заявление в четверг на брифинге сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Фото: minsvyaz.ru

"В ближайшее время мы готовы организовать в Москве трехсторонюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении", — сказала Захарова.

Известно, что премьер-министры Азербайджана и Армении Али Асадов и Никола Пашинян провели встречу 27 октября в Грузии. Захарова отметила, что Россия будет поддерживать любые контакты, способствующие снятию напряжения между двумя соседними странами. Также она пояснила, что "дорожной картой" стабилизации отношений остаются договоренности Путина, Пашиняна и Алиева.

Ранее стало известно, что вице-премьер РФ Александр Новак обсудил в рамках "Российской энергетической недели" с азербайджанским министром энергетики Парвизом Шахбазовым сотрудничество двух стран в нефтегазовой, электроэнергетической сферах.

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