Россия готова организовать в Москве встречу глав МИД трех стран. Речь идет о России, Азербайджане и Армении. Соответствующее заявление в четверг на брифинге сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"В ближайшее время мы готовы организовать в Москве трехсторонюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении", — сказала Захарова.
Известно, что премьер-министры Азербайджана и Армении Али Асадов и Никола Пашинян провели встречу 27 октября в Грузии. Захарова отметила, что Россия будет поддерживать любые контакты, способствующие снятию напряжения между двумя соседними странами. Также она пояснила, что "дорожной картой" стабилизации отношений остаются договоренности Путина, Пашиняна и Алиева.
Ранее стало известно, что вице-премьер РФ Александр Новак обсудил в рамках "Российской энергетической недели" с азербайджанским министром энергетики Парвизом Шахбазовым сотрудничество двух стран в нефтегазовой, электроэнергетической сферах.
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