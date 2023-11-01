Азербайджан выступил с инициативами, которые позволят России уйти от санкций в нефтегазовом секторе и увеличат её влияние на Южном Кавказе.
Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил в рамках "Российской энергетической недели" с азербайджанским министром энергетики Парвизом Шахбазовым сотрудничество двух стран в нефтегазовой, электроэнергетической сферах.
В частности, транзит и переработку на азербайджанских мощностях российских углеводородов.
"Имеется целый ряд новых инициатив по транзиту и переработке на азербайджанских мощностях российских углеводородов. Задача — консолидировать наши усилия", — приводит слова Новака "Интерфакс".
Также Азербайджан предложил обсудить вопросы:
Также обсуждались перспективы выстраивания технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана в рамках политики импортозамещения.
То есть Азербайджан предложил РФ пути обхода санкций:
Такие необычные в современном мире действия Азербайджана нуждаются в объяснении. Не исключено, что Баку таким образом отблагодарил РФ за позицию в решении Карабахской проблемы. А именно, что РФ не стала бежать впереди Армении в защите автономии Нагорного Карабаха.
"Армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. И в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге", — сказал президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в Баку сказали Москве, что "если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе".
"Ну а чего нам сказать? Здесь сказать нечего", — пояснил Путин.
Во-вторых, РФ пошла на компромисс по Карабаху в плане решения его гуманитарных проблем, сначала обеспечив функционирование дороги Агдам-Ханкенди (Степанакерт), а затем поддержав политику реинтеграции карабахских армян, которые убежали в Армению. Об этом говорит позиция Баку по сохранению российского миротворческого контингента на своей территории.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддержал своим присутствием саммит стран СНГ, а недавно принял секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
Вероятно, на этой встрече и был согласован регламент участия российских миротворцев в обеспечении безопасности карабахских армян.
Важно, что Баку отказался от помощи других международных миротворцев. На 1 октября около 100 тысяч этнических армян из заявленных властями бывшей Нагорно-Карабахской республики 120 тысяч, покинули регион. Россияне обеспечат Азербайджану снятие обвинений в этнических чистках, которые выдвигает Запад. Претензии по этому поводу Баку предъявляют ряд западных стран, которые не столь зависят от его энергоресурсов. Это, прежде всего, Франция и Канада, которые угрожают санкциями за "гуманитарный кризис" в регионе.
Сотрудничество с Азербайджаном стратегически выгодно РФ. Россия, благодаря позиции Баку, расширяет влияние на Южном Кавказе, укрепляя ось РФ — Турция.
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