Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Азербайджан отблагодарил РФ за позицию по Нагорному Карабаху

4:29
Мир » Бывший СССР » Азербайджан

Азербайджан выступил с инициативами, которые позволят России уйти от санкций в нефтегазовом секторе и увеличат её влияние на Южном Кавказе.

Азербайджан отблагодарил РФ за позицию по Нагорному Карабаху
Фото: eer.ru

Азербайджан предложил РФ выход на его рынок нефти и газа

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил в рамках "Российской энергетической недели" с азербайджанским министром энергетики Парвизом Шахбазовым сотрудничество двух стран в нефтегазовой, электроэнергетической сферах.

В частности, транзит и переработку на азербайджанских мощностях российских углеводородов.

"Имеется целый ряд новых инициатив по транзиту и переработке на азербайджанских мощностях российских углеводородов. Задача — консолидировать наши усилия", — приводит слова Новака "Интерфакс".

Также Азербайджан предложил обсудить вопросы:

  • участия российских нефтегазовых компаний в новых добывающих проектах на территории Азербайджана,
  • масштабирование их бизнеса по реализации топлива в стране,
  • наращивания реверсных поставок российской нефти по нефтепроводу Тихорецк-Баку с объёмами до 4 млн тонн.

Также обсуждались перспективы выстраивания технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана в рамках политики импортозамещения.

Это прямой путь обхода санкций

То есть Азербайджан предложил РФ пути обхода санкций:

  • российская нефть будет торговаться как азербайджанская, и её не будут касаться ограничения по цене, то же самое касается подсанкционного дизеля;
  • через Азербайджан для работы над имортозамещением будут поставляться нужные РФ западные технологии и комплектующие для нефтегазовой и энергетической отраслей;
  • крепкие позиции РФ в новых азербайджанских проектах по разработке месторождений нефти и газа позволят вывести их из-под санкций, потому что нефть и газ Азербайджана рассматриваются Западом, как замещающие российские.

Баку отблагодарил Москву за Карабах

Такие необычные в современном мире действия Азербайджана нуждаются в объяснении. Не исключено, что Баку таким образом отблагодарил РФ за позицию в решении Карабахской проблемы. А именно, что РФ не стала бежать впереди Армении в защите автономии Нагорного Карабаха.

"Армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. И в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге", — сказал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в Баку сказали Москве, что "если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе".

"Ну а чего нам сказать? Здесь сказать нечего", — пояснил Путин.

Во-вторых, РФ пошла на компромисс по Карабаху в плане решения его гуманитарных проблем, сначала обеспечив функционирование дороги Агдам-Ханкенди (Степанакерт), а затем поддержав политику реинтеграции карабахских армян, которые убежали в Армению. Об этом говорит позиция Баку по сохранению российского миротворческого контингента на своей территории.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддержал своим присутствием саммит стран СНГ, а недавно принял секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Российские миротворцы в Азербайджане остаются

Вероятно, на этой встрече и был согласован регламент участия российских миротворцев в обеспечении безопасности карабахских армян.

Важно, что Баку отказался от помощи других международных миротворцев. На 1 октября около 100 тысяч этнических армян из заявленных властями бывшей Нагорно-Карабахской республики 120 тысяч, покинули регион. Россияне обеспечат Азербайджану снятие обвинений в этнических чистках, которые выдвигает Запад. Претензии по этому поводу Баку предъявляют ряд западных стран, которые не столь зависят от его энергоресурсов. Это, прежде всего, Франция и Канада, которые угрожают санкциями за "гуманитарный кризис" в регионе.

Сотрудничество с Азербайджаном стратегически выгодно РФ. Россия, благодаря позиции Баку, расширяет влияние на Южном Кавказе, укрепляя ось РФ — Турция.

Читайте по теме: Пашинян потребовал не переводить российских миротворцев из Карабаха в Армению

Политолог: мы скоро увидим настоящее отношение Азербайджана к России

Армения подала в суд ООН на Азербайджан по делу о расовой дискриминации

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Новости Все >
Портниха Любовь Аксёнова раскрыла суть отношений Пугачёвой с Галкиным*: различаются по характеру
Врач Белоусов назвал группы людей, которым нельзя пить кофе
В тюменской колбасе обнаружили сильные антибиотики
СК РФ потребовал заочно арестовать Толоконникову* за оскорбление чувств верующих
Ученые приблизились к разгадке зарождения жизни на Земле
В Екатеринбурге кондуктор выгнала из автобуса 10-летнюю девочку
ХАМАС взял в заложники в Израиле детского врача из Ростова-на-Дону с дочерью и внуком
Первые палестинцы, эвакуированные из Газы, пересекли границу Египта
Секреты успешных отношений: 8 фраз, которые каждый мужчина хотел бы услышать от своей второй половины
Мощнейшую солнечную электростанцию установили в Москве на Шоссе Энтузиастов
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
Последние материалы
ХАМАС взял в заложники в Израиле детского врача из Ростова-на-Дону с дочерью и внуком
Первые палестинцы, эвакуированные из Газы, пересекли границу Египта
Секреты успешных отношений: 8 фраз, которые каждый мужчина хотел бы услышать от своей второй половины
Французский политик Филиппо призвал Запад признать поражение Украины
В Бельгии разрешили хоронить людей вместе с их питомцами
Республиканец Комер: у Байдена оказались "отмытые" из Китая 40 тысяч долларов
Диетолог призвала сократить употребление красного мяса после 50 лет, чтобы избежать ишемии и инфаркта мозга
Под Апатитами сгорела база отдыха
Франция будет закупать уран у Казахстана
В России создали дрон "Хруст", обнаруживающий радиацию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников