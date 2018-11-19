Правительство хочет ввести налог на колбасу

Цены на переработанное мясо (колбасные изделия, сосиски, бекон) могут вырасти на 30%. Новую систему субсидий и сборов предполагается использовать для того, чтобы с помощью вырученных средств повлиять на рынок и сделать более доступными "полезные продукты". Цель законодательства глобальна — повлиять на здоровье нации.

По словам инициаторов, новый налог поможет продлить жизнь россиянам. Так заявила Дарья Халтурина, участник экспертного совета. По её словам, учёные из Оксфорда считают, что от избыточного потребления красного и переработанного мяса в год умирает 2,4 миллиона человек. Учёные выказали предположение, что в устранении этой проблемы может помочь акциз, чем не преминули воспользоваться в правительстве и направили предложение в Министерство здравоохранения.

По информации СМИ, акциз будет равнятся 160 рублей за килограмм.

Новость вызвала широкий резонанс в соцсетях. Расхожее мнение высказали авторы телеграм-канала "Адекват": "Я не стану поминать Марию Антуанетту — она сегодня без меня завертится в гробу флюгером. Не стану рассуждать, как это нехорошо и даже плохо, когда под видом заботы о народе-богоносце пытаются озолотить одну отрасль пищепрома за счет вытащенного из кармана другой."

Ранее "Правде.Ру" стало известно о введении налога на самозанятых: тех граждан, кто получает доход от своей профессиональной деятельности, не имея официальной работы. Налог в эксперементальном порядке введётся с января будущего года в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Также мы сообщали о том, что налог на недвижимость в Москве вырос в три раза.

Читайте также:

СМИ: будущий бюджет — для властей, а не для народа?

Как сэкономить на налогах