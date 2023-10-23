В Совфеде готовы рассмотреть закон о выборах президента России сразу после его утверждения Госдумой

0:36 Your browser does not support the audio element. Политика

Первый заместитель главы комитета по конституционным вопросам Совета Федерации Владимир Полетаев рассказал, что Совет Федерации намерен приступить к рассмотрению закона, связанного с выборами президента РФ, немедленно после его утверждения Госдумой.

Фото: wikimedia.org

"Ждем принятия (документа — Прим. Ред.) Госдумой. Как будет закон внесён в Совет Федерации, мы его сразу рассмотрим", — сказал политик в беседе с РИА Новости.

Ближайшие заседания Совета Федерации запланированы на 25 октября и 8 ноября.

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