Первый заместитель главы комитета по конституционным вопросам Совета Федерации Владимир Полетаев рассказал, что Совет Федерации намерен приступить к рассмотрению закона, связанного с выборами президента РФ, немедленно после его утверждения Госдумой.
"Ждем принятия (документа — Прим. Ред.) Госдумой. Как будет закон внесён в Совет Федерации, мы его сразу рассмотрим", — сказал политик в беседе с РИА Новости.
Ближайшие заседания Совета Федерации запланированы на 25 октября и 8 ноября.
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