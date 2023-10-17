Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков прокомментировал сообщения о том, что её основатель Григорий Явлинский намерен объявить об участии в выборах президента России.
"Решение партии не принято. Идёт серьезное обсуждение, будут обсуждения на федеральном политическом комитете, на съезде партии. Аргументы за и против участия очень существенные", — сказал Рыбаков ТАСС.
При этом, подчеркнул Рыбаков, "важно, будет ли сформирован решительный политический запрос в обществе, чтобы был кандидат за мир".
"Например, сбор десяти миллионов голосов в поддержку такого кандидата ещё до начала кампании будет свидетельствовать, что его позиция на самом деле имеет широкую поддержку", — заключил он.
То есть "Яблоко", по сути, выдвигает условие участия Григория Явлинского в президентских выборах. При этом непонятно, кто должен организовать сбор подписей. Из сказанного Рыбаковым неясно, готова ли возглавляемая им партия взять на себя такую роль.
Да и собрать такие подписи, будет, скажем так, весьма нетривиальной задачей. Григорий Явлинский участвовал в президентских выборах в 2018 году и получил тогда 769644 голоса в свою поддержку.
Учитывая, что за прошедшее время "Яблоко" и её основатель оставались на периферии политической жизни в России, крайне сомнительно, что сейчас ни с того ни с сего за относительно небольшое время будет собрано десять миллионов подписей только за то, чтобы Григорий Алексеевич изволил принять участие в выборах.
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