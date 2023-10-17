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Явлинский примет участие в выборах президента, если россияне его об этом очень попросят

1:46
Политика

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков прокомментировал сообщения о том, что её основатель Григорий Явлинский намерен объявить об участии в выборах президента России.

Явлинский примет участие в выборах президента, если россияне его об этом очень попросят
Фото: Wikimedia Commons

"Решение партии не принято. Идёт серьезное обсуждение, будут обсуждения на федеральном политическом комитете, на съезде партии. Аргументы за и против участия очень существенные", — сказал Рыбаков ТАСС.

При этом, подчеркнул Рыбаков, "важно, будет ли сформирован решительный политический запрос в обществе, чтобы был кандидат за мир".

"Например, сбор десяти миллионов голосов в поддержку такого кандидата ещё до начала кампании будет свидетельствовать, что его позиция на самом деле имеет широкую поддержку", — заключил он.

То есть "Яблоко", по сути, выдвигает условие участия Григория Явлинского в президентских выборах. При этом непонятно, кто должен организовать сбор подписей. Из сказанного Рыбаковым неясно, готова ли возглавляемая им партия взять на себя такую роль.

Да и собрать такие подписи, будет, скажем так, весьма нетривиальной задачей. Григорий Явлинский участвовал в президентских выборах в 2018 году и получил тогда 769644 голоса в свою поддержку.

Учитывая, что за прошедшее время "Яблоко" и её основатель оставались на периферии политической жизни в России, крайне сомнительно, что сейчас ни с того ни с сего за относительно небольшое время будет собрано десять миллионов подписей только за то, чтобы Григорий Алексеевич изволил принять участие в выборах.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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