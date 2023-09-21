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Антон Куликов

На грани фантастики: иноагента Венедиктова назвали кандидатом на пост президента России

3:37
Политика

Некоторое время назад не то чтобы фурор, но определённое оживление вызвала информация о том, что экс-главред "Эха Москвы", а ныне иноагент Алексей Венедиктов может стать кандидатом на президентских выборах в 2024 году. Якобы ему будет отведена роль представителя либеральных сил.

На грани фантастики: иноагента Венедиктова назвали кандидатом на пост президента России
Фото: Creativecommons

Впрочем, он не единственный — иногда упоминают главреда "Новой газеты" (и тоже иноагента) Дмитрия Муратова, а также Ксению Собчак, которая уже попытала счастья в качестве кандидата на выборах главы государства в 2018 году.

Стоит оговориться, что рассуждения насчёт кандидата от либеральных сил носят пока что сугубо теоретический характер. Но впрочем, почему бы и не порассуждать? Ведь очевидно, что некоторая часть российских граждан придерживаются либеральных взглядов (ранее было принято считать, что таковых от 10 до 15 процентов). Стало быть, логично было бы и участие такого кандидата в президентских выборах.

Проблема в том, чтобы такого кандидата найти. Пожалуй, что только предприниматель Михаил Прохоров показал более-менее достойный результат на выборах в 2012 году, набрав почти восемь процентов голосов.

Ксения Собчак на выборах в 2018 году, напомним, набрала 1,68 процента голосов избирателей. А ещё в тех выборах принимали участие Григорий Явлинский от "Яблока" (1,05 процента) и Борис Титов от Партии роста (0,76 процентов). То есть в совокупности они получили в два раза меньше голосов, нежели Прохоров.

Едва ли Алексей Венедиктов более известен, чем Ксения Собчак, чтобы только за счёт этого получить дополнительные голоса. То есть в Москве про него, конечно, знают. Но вот если говорить о России в целом, то есть большие сомнения (речь именно как о кандидате в президенты).

Наверное, стоит ещё напомнить, что для зарубежной так называемой оппозиции Венедиктов — не кандидат. Вообще говоря, о них и упоминать бы не стоило, поскольку какое отношение все они имеют не только к выборам в России, но и вообще к нашей стране?

Единственная причина, по которой о них всё же стоит упомянуть, это "кошачий концерт", который неизбежно начнётся, если кандидатом, претендующим на объединение всех "демократических сил", станет кто-то, кто был ими не одобрен.

А Алексей Алексеевич на сто процентов к числу таковых неодобряемых и относится. Тем более, что ранее он вполне плодотворно сотрудничал с органами власти различных уровней, что московских, что федеральных. Хотя, справедливости ради, а кто из "непримиримых" не сотрудничал? В том числе и из ныне обретающих в Вильнюсе и в Лондоне.

Но возвращаясь к гипотетическому выдвижению Венедиктова, всё же, на чью поддержку он мог бы рассчитывать? Разве что невменяемым либералам, чьё мировоззрение формировалось ещё в советские времена. Да, может быть, любителям испортить бюллетень.

Вообще же, не исключали бы вероятность того, что инициатором слухов о выдвижении Венедиктова был сам Венедиктов. А что, чем не повод ещё раз побравировать своей политической значимостью в глазах его иностранных "друзей" из посольств. Вполне сгодится на какое-то время.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы ксения собчак
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