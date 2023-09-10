Россиян предупредили о возможных изменениях в законах перед выборами президента

Перед предстоящими президентскими выборами в России могут быть внесены некоторые изменения в избирательное законодательство, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев, сообщает РИА Новости.
"Мы планируем провести анализ закона о выборах президента, и возможно, внести некоторые точечные поправки в него. Мы в данный момент работаем над этим вопросом и обдумываем его, потому что время идет, и законодательство требует актуализации", — отметил Булаев.
Президентские выборы в России запланированы на 2024 год.
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