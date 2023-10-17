В Китае Орбан приехал не на саммит, а лично в резиденцию Путина

0:34 Your browser does not support the audio element. Политика

Встреча президента России Владимира Путина может подорвать здоровье политиков коллективного Запада.

Фото: openverse.org

Об этом в своём репортаже сообщил журналист Павел Зарубин.

Напомним, глава РФ сейчас находится в Пекине, но вот беседует он в эти минуты с лидером одного из государств Европейского Союза…

Журналист показал кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана у резиденции президента Российской Федерации.

"И что важно — встреча не на полях саммита, Орбан приехал именно в резиденцию Путина", — подчёркивает Зарубин.

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