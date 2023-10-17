Сегодня, 17 октября, президент России Владимир Путин в Китае поучаствует в форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь".
Глава государства проведёт переговоры с Си Цзиньпином. Помимо этого запланированы встречи с лидерами Таиланда, Вьетнама, Лаоса и Монголии.
"То, что они будут обсуждать, это крайне важно. Конечно, это вопрос дальнейшей интеграции экономик, это развитие многополярного мира. Обратите внимание, что у Путина в составе делегации, помимо правительственных чиновников, едут руководители крупных энергетических компаний, в частности, господин Миллер. И совершенно понятно, что встречи будут касаться развития энергетических проектов в части нефти и газа", — цитирует "Царьград" политолога Марата Баширова.
По его словам, также будут обсуждаться независимые системы расчёта, и за энергоресурсы, и по другим товарам. А этот разворот на Восток требует обсуждения развития инфраструктуры и особенно логистики.
Конечно, не обойдут они вниманием события на Украине и на Ближнем Востоке", подытожил обозреватель.
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