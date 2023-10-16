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Если РФ выведут на ирано-израильскую войну — это будет глобальный конфликт, возможно, и с ЯО

1:07
Мир

Очаг напряжения вспыхнул на границе Палестины и Израиля.

Если РФ выведут на ирано-израильскую войну — это будет глобальный конфликт, возможно, и с ЯО
Фото: openverse

Ближний Восток — это наиболее опасная зона на сегодня, и именно там сейчас самое ожесточённое противостояние, убеждён политолог Руслан Сафаров.

"Сейчас наблюдаем крушение однополярного мира. И сейчас едва ли не главный вопрос, как будут на всё это реагировать США. А вариантов у Вашингтона остаётся всё меньше и меньше. Финансовое и экономическое давление уже не срабатывает и мы это видим в последние два года", — цитирует "Царьград" эксперта.

У "гегемона" как вариант осталось силовое решение, отсюда и масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Ведь кормовая зона для нефтедоллара выходит из-под американского контроля.

А когда Вашингтон это окончательно поймёт, он станет поджигать регион по полной. Поскольку иранские прокси — Хезболлу тоже уже втягивают в противостояние. И если РФ выводят на эту ирано-израильскую войну, то это уже будет глобальный конфликт, возможно, с ядерным элементом, подытожил Сафаров.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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