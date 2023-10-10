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НГ: власть не боится Сталина, хотя он выиграл бы у Путина

2:54
Политика

Следом за десятком городов России памятник Сталину появился даже в Мордовии, где располагались колонии и лагеря ГУЛАГ.

НГ: власть не боится Сталина, хотя он выиграл бы у Путина
Фото: Openverse

Памятник отображает тенденцию в обществе — за последние годы их появились десятки — Сталин с Лениным давно уже просто антураж, а не символ для многих россиян, рассуждают в "НГ".

  • На появление монумента генералиссимуса в селе Первомайск власти никак не отреагировали, так как явно перестали видеть в этом угрозу.
  • Псковское отделение "Яблока" уже обратилось в Генпрокуратуру с жалобой на игнорирование обращения о демонтаже монумента генералиссимусу в Великих Луках.
  • В Нижегородской области сейчас идёт строительство музейного комплекса "Сталин-центр".
  • Барнаул и Волгоград планируют установку памятников.

Отметим, что если ещё 10-15 лет назад власть сильно беспокоилась по поводу реанимации культа Сталина, то сейчас концепция изменилась. Либералы и демократы переживают о "ренессансе советизации общественно-политической жизни".

Например, член политкомитета "Яблока" Эмилия Слабунова считает, что у запроса общества есть как минимум три причины.

  1. Апелляция к заслугам прошлого,
  2. Силовой уклон в борьбе с оппонентами, включая расстрелы "врагов народа" и коррупционеров,
  3. Победа в Великой Отечественной войне.

Глава политической экспертной группы Константин Калачёв напомнил, что раньше власть не хотела культивировать советские символы, чтобы не давать бонус КПРФ. Но сейчас у власти с коммунистами консенсус, потому ностальгия не опасна, и можно использовать символы империи и СССР.

Стоит добавить, что социологи "Левада-центра" (объявлен иноагентом в РФ) провели опрос касательно установления памятника Сталину и создания вполне реального музейного центра "Сталин-центр".

Большинство респондентов высказалось "за", включая молодежь. Противниками памятника являются жители мегаполисов — люди среднего возраста (40-55 лет), получившие высшее образование.

Аналитики отмечают, что сегодня Сталин для многих воспринимается не как "отец "чёрных воронков" и бессудных расстрелов", а как некоторое идеальное воплощение суровой справедливости.

"Если бы Сталин ожил и выдвинулся на выборы, то выиграл бы даже у Владимира Путина (при всей народной поддержке президента). Люди выбрали бы мудрость победителя, мощь строителя Советской империи и крепкую руку сурового, но заботливого отца. И "сжигателя" (как им кажется) Украины", — писали эксперты о результатах опросов.

Однако, Сталин (к счастью или сожалению) не оживает — поэтому вместо него по России "шагают" десятки и сотни памятников.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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