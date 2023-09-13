Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме "Восточный"

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский лидер Владимир Путин встретил высшего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына на территории космодрома "Восточный" в Амурской области.

Фото: Openverse

Как сообщает РИА Новости с места событий, встреча прошла рядом с главным входом в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей. Отмечается, что лидеры РФ и КНДР планируют осмотреть объект, а после этого провести диалог.

В понедельник, 13 сентября, Путин прибыл на космодром "Восточный" и побеседовал со школьницей из Ростовской области, создавшей спутник.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что Ким Чен Ын был приглашён в Россию президентом Путиным. По мнению политолога Ивана Аркатова, лидеры государств во время переговоров затронут вопросы в области военного сотрудничества.