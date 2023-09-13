Российский лидер Владимир Путин встретил высшего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына на территории космодрома "Восточный" в Амурской области.
Как сообщает РИА Новости с места событий, встреча прошла рядом с главным входом в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей. Отмечается, что лидеры РФ и КНДР планируют осмотреть объект, а после этого провести диалог.
В понедельник, 13 сентября, Путин прибыл на космодром "Восточный" и побеседовал со школьницей из Ростовской области, создавшей спутник.
Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что Ким Чен Ын был приглашён в Россию президентом Путиным. По мнению политолога Ивана Аркатова, лидеры государств во время переговоров затронут вопросы в области военного сотрудничества.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
КВС детально и честно разобрал посадку "Уралов" на поле: почему A-320 потерял управление, как пилотам и экипажу удалось остаться "живыми в мёртвом железе".