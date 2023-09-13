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Президент РФ Владимир Путин прибыл на космодром "Восточный"

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Политика

Российский лидер Владимир Путин в среду, 13 сентября, приехал в Амурскую область на космодром "Восточный".

Президент РФ Владимир Путин прибыл на космодром "Восточный"
Фото: openverse.org

Как сообщает РИА Новости, президент уже провёл встречу с ростовской школьницей Марией Андреевой, создавшей спутник. Девятиклассница попросила Путина расписаться на нём. Лидер РФ пообещал оставить свою подпись по окончании открытого урока.

Ранее Путин заявил, что планирует отправиться на "Восточный", однако не рассказал о своём расписании на космодроме.

Весной прошлого года на космодроме "Восточный" состоялась встреча президента России с белорусским лидером Александром Лукашенко. Для руководителей государств организовали вертолётную экскурсию. Кроме того, они оценили ход строительства объектов и поговорили с сотрудниками космодрома.

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Космодром Восточный
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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