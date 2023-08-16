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Суздальцев: Запад завидует России, но всегда ищет способ её обмануть

Политика

Коллективный Запад ни разу не выполнил подписанные договоры, там всегда завидовали россиянам и искали способ их обмануть.

Суздальцев: Запад завидует России, но всегда ищет способ её обмануть
Фото: Личный аккаунт Андрея Суздальцева в Telegram

Об этом сообщил политолог Андрей Суздальцев.

В РФ быстро забыли, что за последние четыре сотни лет наше государство пережило четыре западных нашествия. И сегодня против России на Украине воюет армия НАТО с личным составом славянской национальности, отметил аналитик.

В случае победы Запад разделит и возьмёт под контроль все российские активы, включая главные предприятия, технологии, полезные ископаемые.

"Никто никогда не выполнял подписанные с нами договоры. Единственный договор, который выполнили американцы, не был подписан. Это было взаимное соглашение о разрядке Карибского кризиса. Мы даже пошли на уступки, вывели свои ракеты с Кубы", — рассказал в интервью изданию "Украина.ру" эксперт.

Россия должна поменять мировоззрение, должна прекратить заискивать перед западным миром. Надо признать, что "оттуда" РФ смотрится весьма солидно. Россиянам завидуют, но при этом всегда думают, как обмануть, подытожил Суздальцев.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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