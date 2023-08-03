Норвегию включили в перечень государств, которые совершают недружественные действия против России.
"Для дипмиссий, включённых в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России", — говорится в сообщении пресс-служба кабмина.
В ведомстве напомнили, что перечень недружественных стран расширяется, учитывая враждебные действия иностранных государств против России. На данный момент введены ограничения в отношении американской, чешской, греческой, хорватской дипмиссий. Также в перечень попали Дания, Словения, Словакия.
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