Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что ВСУ наносят удары безэкипажными катерами по российским объектам.
"Я хочу сказать, что у нас есть определённые достижения в этом. И не все можно рассказывать, но по крайней мере то, что узнали представители CNN относительно морских дронов – ну это вообще вещи, которые имеет очень ограниченное количество стран", – сказал он.
Также Данилов подтвердил договорённости с Западом о том, что ВСУ не могут использовать иностранное оружие на территории России. Это необходимо для того, чтобы никто не смог обвинить западные страны в участии в боевых действиях, указал секретарь СНБО.
Однако этот запрет не распространяется на вооружение, которое разрабатывает украинский военно-промышленный комплекс, отметил Данилов. Он подчеркнул: при использовании украинского оружия у ВСУ нет никаких "табу".
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