Медведев призвал уничтожить главарей террористов после атаки на Крымский мост

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Мировой опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаку на Крымский мост.

По его мнению, против представителей террористических формирований и их подельников следует применять только "персональные и совсем негуманные методы".

"Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались", — указал политик в своём Telegram-канале.