Памфилова заявила, что ЦИК ежедневно борется с попытками дискредитации выборов в РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК РФ) активно борется со стереотипами о якобы "нечестности" выборов в России путем создания прозрачной избирательной системы.

Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе молодежного форума "іВолга" в Приволжском федеральном округе, прошедшего в Самарской области. Элла Памфилова, как глава Центральной избирательной комиссии, отметила, что комиссия уже много лет противостоит различным атакам на российскую избирательную систему. Зачастую эти атаки разжигались так называемыми независимыми экспертами, которые финансировались и поддерживались нашими заокеанскими противниками.

Их задача состояла в том, чтобы внедрить в сознание наших избирателей убеждение, что в их странах все хорошо, а в России выборы нечестные, постоянно фальсифицируются. Соответственно, возникли эти стереотипы, и комиссии приходится ежедневно их преодолевать, заявила Памфилова, сообщает пресс-служба молодежной избирательной комиссии Самарской области.

Памфилова добавила, что для преодоления этих стереотипов ЦИК стремится сделать отечественную избирательную систему "максимально прозрачной". Говоря о предстоящих в марте 2024 года президентских выборах, Памфилова отметила, что уже сейчас готовятся атаки с целью их дискредитации. Эти атаки будут исходить как от тех, кто уехал из России, так и от тех, кто еще здесь. Однако комиссия хорошо подготовлена и имеет опыт противодействия подобным фейковым новостям. Они считают, что нужно работать на опережение, а самый сильный аргумент — это правда".

Поэтому она призвала всех принять участие в выборах в любом качестве — в качестве избирателей, наблюдателей или членов комиссии. Она призвала их отстаивать честность и справедливость выборов, подчеркнув важность участия каждого гражданина.

Кроме того, Памфилова еще раз подтвердила, что к мартовским выборам будет готов цифровой аналог государственной автоматизированной системы "Выборы". Она заверила, что он будет полностью основан на отечественном программном обеспечении, что считается его главным преимуществом, делающим его неуязвимым для хакеров.

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ЭЛЛА ПАМФИЛОВА. Голос, топор и плеть партии власти в ЦИК - как живет, чем дышит. Гражданская оборона